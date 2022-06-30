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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708078/النائب-ياسر-الهضيبي-تحل--الذكرى-التاسعة-من-ثورة-30-يونيو-و-مصر-على-أعتاب-جمهورية-جديدة-خالية-من-الإرهاب

قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أنه تحل اليوم الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، ومصر على أعتاب جمهورية جديدة خالية من الإرهاب، وطن قوي وصلب في وجه كل من تسول له نفسه بأن يمس أمن واستقرار هذا الوطن وشعبه الحُر.

دوت الخليج مصر تحمل على أكتافها أمجاد التاريخ وأضاف الهضيبي: تحل هذه الذكرى ومصر تحمل على أكتافها أمجاد التاريخ، بعدما استعادت مكانتها وريادتها في الإقليمي العربي والقارة السمراء وبين دول العالم، تحل الذكرى ومصر تخطو بخطوات النجاح والمثابرة نحو إنجازات عظيمة في مجالات مختلفة تضمن حياة كريمة وأفضل لشعبها الذي طالما كان سندها وقوتها وسلاحها في الحرب والبناء والتنمية. وهنأ عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بفئاته وأطيافه، متمنيا أن يكون الشعب بخير وفي تلاحم ووحدة وقوة، كما قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي و قواتنا المسلحة و رجال الشرطة الأوفياء الذين اختاروا أن يكونوا في صفوف الأمة حفاظًا على أمن واستقرار ووحدة هذا الوطن.

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