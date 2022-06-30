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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708077/رشا-إسحق-لـ-تحيا-مصر-فى-ذكرى-ثورة-30-يونيو-أتاحت-لمصر-بناء-دولة-ديمقراطية-حديثة

تقدمت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المصريين، والقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو 2013 المجيدة، مؤكدة أتاحت لكل المصريين النجاح في بناء دولة ديمقراطية حديثة ذات حكومة مدنية نظرت لملف حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة كي تحتل مصر المكانة التي تستحقها في إطار الحركة العالمية لحقوق الإنسان.

دوت الخليج

رشا إسحق لـ دوت الخليج فى ذكرى ثورة 30 يونيو: أتاحت لمصر بناء دولة ديمقراطية حديثة

وقالت النائبة رشا اسحق، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الدولة المصرية منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تمضي قدما في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية، لافتة إلى أنها حققت نجاحا ملموسا في مسيرة التنمية ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى حربها على الارهبا نيابة عن العالم.

الذكرى الـ 9 لثورة 30 يونيو 2013

وقالت أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الانسان، أن أحد أهم نتائج ثورة 30 من يونيو، كان إقرار دستور ٢٠١٤ والاعتراف بحقوق المواطنين وضمان الوفاء بهذه الحقوق، حيث كان بمثابة نقطة تحول في هذا المجال، مثمنة ان كفالته لحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرا غير مسبوقا من الحقوق، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت مصر دائما في طليعة الدول التي شاركت بنشاط وفاعلية في صياغته والمشاركة في التفاوض على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوقيع ثم التصديق عليها.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو، أكدت أن الديموقراطية أصبحت طريقا ومستقبلا وأسلوب حياة، إضافة إلى أنها كفلت حرية الرأي والتعبير والفكر بالدستور.