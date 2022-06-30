انت الان تتابع تفاصيل خبر حملات على محتكري السلع.. ضبط 1533 قضية تموينية متنوعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708076/حملات-على-محتكري-السلع-ضبط--1533-قضية-تموينية-متنوعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1533 قضية تموينة متنوعة، مثل قضية حجب سلع غذائية بإجمالى المضبوطات بلغت (6,500) طن دقيق، وكما ضبط قضية التلااعب في الإسعار عن سعر السوق في طن" دقيق أبيض- أرز أبيض- مكرونة – سكر – زيت طعام- لحوم – أعلاف- 585 عبوات سجاير

مخالفات المخابز

وضبطت الإدراة العامة أيضا كل من 610 قضية في مخالفات المخابز، مثل (15 قضية دقيق مدعم و 193 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و153 إنتاج خبز غير مطابق لمواصفات، وحيث بلغ إجمالى المضبوطات (3٫950 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا (10) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,450 طن أسمدة مدعمة – 600 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين 80 " ).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (44,200 طن – 585 عبوة سجائر – 600 لتر مواد بترولية)

عصائر وسمك منتهى الصلاحية بالجيزة

ووجهت الإدارة العامة الإضرار بالاقتصاد المصري، وذلك لضبط 6.5 طن دقيق بدون مستندات ليتم حجبها عن السوق و ضبط بالجيزة (1,54 طن "سمك فيليه") بشتبه فى عدم صلاحيتها وبدون مستندات لوجود تغير في اللون وشكلها مما تشكل خطراً على الصحة الفرد وضبط بالقليوبية (81,2 طن "ثمار فاكهة – عصائر") بدون تأريخ صلاحية لمنتج.

مخلل مجهول الصلاحية بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة ضبط بالمنوفية (4 طن "مخللات")دون تأريخ صلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة لعدم وجود بيان بأسم الشركة المصنعة لمنتج،وكما ضبطت شرطة التموين بالبحيرة(5800 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مهربة المصدر من الرسوم الجمركية والبائع لا يملك ترخيص وله ملف جنائي.

أعلاف حيوانية وأقماح تالفة

وحيث واصلت الإدارة العامة التفتبش وضبط بالبحيرة(6 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى،وضبطبالشرقية (2) قضية بمضبوطات بلغت (2,130 طن أقماح محلية) لتخزينه كمية قدرها ( 1,48) بدون ترخيص من البائع،وكما تم ضبط (18) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (144,150) طن أقماح محلية.

وفى ختام التفتيش الإدارة الشرطة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق وضبط عدد (10) قضايا بمضبوطات بلغت (606 قطعة "35 قطعة صوتية – 102 قطعة ضوئية – 469 ملصق)