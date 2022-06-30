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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708073/بوتين-يعلن-الهدف-النهائي-من-العملية-العسكرية-الروسية-بأوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفى على هامش القمة السادسة لدول بحر قزوين التي عقد فى العاصمة التركمنستانية عشق آباد بأن تحرير إقليم دونباس وتحقيق أمن روسيا هو الهدف النهائئ من وراء العملية العسكرية الروسية فى اوكرانيا.

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القوات الروسية تتقدم

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بأن :" العمل على تحقيق الهدف مستمر وبهدوء وضمن الإيقاع" لافتا إلى أن :" القوات الروسية تتحرك ويصل إلى الخطوط التي تم رسمها لتحقيق الهدف من العمليات القتالية وكل شئ يسير وفق الخطة".

وأكد أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ليست مرتبط بوقت لافتا إلى أن اهداف العملية العسكرية الروسية لم تتغير وانه من الممكن أن يكون هناك تغيرات فى التكتيكات .

ويذكر انه فى وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ألا مشكلة لديها بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو لافتا إلى أن روسيا لديها خطط أخري فى حال واجهت أي تهديد.

ويأتي التعليق الروسي بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين فنلندا والسويد وتركيا بشان الانضمام إلى حلف الناتو وكانت تركيا تبدي تحفظا على المطلب الفنلندي السويدي نتيجة الاتهامات التي وجهتها تركيا لكلا البلدين حول انهم يقومون بإيواء عناصر تتبع حزب العمال الكردستانى وهو ما تصنفهم تركيا على أنها جماعة إرهابية إلا انه بعد توقيع على مذكرة تفاهم طالبت تركيا كل من فنلندا والسويد تسليم 33 شخص لأتهامهم فى قضايا الأرهاب.