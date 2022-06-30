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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708071/التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-يضخ-625-مليون-جنيه-لمبادرات-اجتماعية-جديدة

احتفالا بذكري ثورة ٣٠ يونيو..

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اطلاق مجموعةً كبيرة من المبادرات الاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا مع ذكرى ثورة ٣٠ يونيو واقتراب عيد الاضحى المبارك، حيث تتنوع هذة المبادرات لتشمل توزيع دعم نقدي وكذلك توزيع لحوم الاضاحي وكذا توزيع صناديق المواد الغذائية وملابس العيد بالإضافة إلي تجهيز العرائس ، وذلك بتكلفة اجمالية تم تخصيصها لهذه المبادرات الاجتماعية تصل الى ٦٢٥ مليون جنيه مصري، وذلك بدءًا من اليومً الموافق ٣٠ يونيو وحتى منتصف شهر يوليو من العام الجاري.

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جاء ذلك في إطار احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو يتوجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتهنئة للشعب المصري، وفي إطار احتفالات الدولة المصرية بهذة الذكرى العظيمة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتأتي هذة المبادرات لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وسعيًا من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك، على ان تستمر خطة الحماية الاجتماعية (وصل الخير ٢ ) حتى نهاية عام ٢٠٢٢.

جدير بالذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

التحالف الوطني للعمل الأهلي يضخ 625 مليون جنيه لمبادرات اجتماعية جديدة

حيث يضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.