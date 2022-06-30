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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708069/النائب-أيمن-أبو-العلا-30-يونيو-كان-قرار-شعب-و-عبر-عن-إتفاق-كل-القوى

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن ٣٠ يونيو كان قرار شعب، قائلا: الملايين التي ملت الشوارع كانت أكبر دليل على أنها ثورة شعبية بامتياز بتعبر عن إتفاق كل القوى.

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الحوار الوطني

و أضاف أبو العلا: السنة دي واحنا بنحتفل بـ ٣٠ يونيو وخلال أسبوع هيبدأ الحوار الوطني وهيشارك فيه شركاء وصناع تلك الثورة الشعبية، الخطوة دي مهمة جدًا واتكلمنا عنها كتير خلال الـ ٩ سنين الماضيين.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: بدء الحوار بعد أيام من ذكرى ثورة ٣٠ يونيو له مغزى ومعنى كبير، وهو أن كلنا مع بعض في مركب واحدة ومصيرنا واحد ولازم نسمع بعض عشان المركب تمشي بسلام.

بيان عاجل في البرلمان للنائب أيمن أبو العلا بشأن سوء تخطيط أعمال تطوير طريق الساحل الدولي

وكان قد أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن سوء التخطيط الذي صاحب أعمال تطوير طريق الساحل الدولي وما قد يترتب عليه من كوارث وحوادث.

وأكد أبو العلا، في بيانه، أن جهود الحكومة في ملف الطرق لا خلاف عليها إطلاقًا ويوميًا يرى المواطن المصري نتائج إيجابية على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية، ولكن خلال الفترة الأخيرة وعلى غير العادة تفاجأ المصريون بقرب أنتهاء أعمال التطوير في طريق الساحل الدولي إلا أن المؤشرات المبدئية تشير لوجود عدم دراية بواقع المنطقة.

أعمال تطوير طريق الساحل الدولي

وأشار إلى أن الجهود الحكومية في أعمال التطوير تمت وفق سيستم عالمي متطور ولكنها لا تتماشى مع طبيعة الطريق وما يتواجد من حوله من قرى سياحية منتشرة، حيث تم تنفيذ طريق خدمات بإتجاه مزدوج مع العلم بأن كثافه المرور لا تقل عن ٨٠ في المئة في هذا الطريق وهو ما يترتب عليه كثافة مرورية وخاصة خلال فترات الأعياد والأجازات بسبب طابور السيارات المكدسة أمام القرى من أجل دخولها ومن ثم سنكون أمام كوارث بشكل شبه يومي، كما أن البعض سيكون مضطراً للسير في حارات الاتجاه المعاكس مما سيكون له أثر في الحوادث أيضًا.