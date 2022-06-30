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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708068/تجديد-حبس-المتهم-بالاشتراك-في-قتل-الإعلامية-شيماء-جمال

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة الجيزة، تجديد حبس المتهم بالإشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

المتهم الرئيسي

ومن جانبها عرضت الأجهزة الأمنية، المتهم الرئيسي فى الواقعة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.

التحقيقات

وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

رفع الحصانة

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره.

الإبلاغ عن الواقعة

وخلال التحقيقات سلم المتهم الثانى فى الواقعة نفسه وكشف أن الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها وأنه شاهد واقعة القتل، وضبطت جهات التحقيق أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة.

صديقة شيماء جمال

وقالت صديقة شيماء في بث مباشر مع دوت الخليج أن الزواج الذي تم بين شيماء جمال وزوجها المستشار كان زواج رسمي منذ 2017، ومستمر حتى تم قتلها على يد زوجها الذي هرب بعد فعلته الشنعاء ولا أحد يعرف طريقه حتى الأن.

وأضافت إنه كان بين الزوجين القليل من الخلافات العادية، وزوجها لم يشوه مراته ولم يضربها أثناء قتلها، وهو سافر بعد تنفيذه للجريمة ليخفى جريمة القتل عنها.

تحرير محضر بالإختفاء

أوضحت أن أهلها لم يشكوا في زوجها، فهو الذى حرر محضرإبلاغ عن إختفائها من حوالى 10 أيام، والمستشار كان يعاملها بشكل لا يستدعى إنه يقوم بتلك الجريمة، وقبل الجريمة كانوا مقررين للسفر والتسوق وشراء الأشياء من الخارج.

وتستكل صديقة شيماء جمال أن سائق زوجها هو الذى قام بالإبلاغ عن الجريمة ورفض التعاون مع المستشار، وهو كشف جريمته عمل محضر وقام بالبحث عنها مع أصحابها وأهلها وكأنه لم يرتكب الجريمة لإبعاد الشبهات عنه.

بنت المذيعة شيماء جمال

وتبكى صديقة شيماء قائلة: "شيماء عندها بنت عمرها 11 سنة وهى جنا، وأصبحت يتيمة، كما أن زوج شيماء هارب وحتى الأن لم يتم القبض عليها، وتصريحات دفن شيماء لم تخرج بعد لكى نقوم بدفنها".