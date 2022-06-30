انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد عز لـ "دوت الخليج": كيرة والجن تركيبة مميزة والمقارنة بيني وبين كريم عبد العزيز لا تقلقني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708066/أحمد-عز-لـ-تحيا-مصر-كيرة-والجن-تركيبة-مميزة-والمقارنة-بيني-وبين-كريم-عبد-العزيز-لا-تقلقني

أعرب النجم أحمد عز عن سعادته الكبيرة بمشاركته في بطولة فيلم كيرة والجن المقرر انطلاق عرضه اليوم الخميس الموافق له 30 يونيو الجاري.

دوت الخليج يكشف تفاصيل شخصية أحمد عز في فيلم كيرة والجن

أحمد عز فيلم كيرة والجن

تحدث النجم أحمد عز عن تفاصيل دوره وشخصيته ضمن أحداث فيلم كيرة والجن، معربًا عن سعادته وفخره لوجوده في عمل كبير يضم نجوم كبار مثل كريم عبد العزيز وهند صبري وعلي قاسم وسيد رجب وهدى المفتي وأحمد مالك.

وقال في تصريح خاص لموقع “دوت الخليج”: “شرف كبير لي العمل مع المخرج مروان حامد وأتمنى تكرار العمل معه، والرواية أول ما قرأتها تخيلت شخصيتها وهي موضحة كافة الشخصيات من الناحية النفسية ومكتوبة بشكل رائع”.

وأضاف: “وأتمنى أن يكون فيلم كيرة والجن من نوعية الأفلام اللي تعيش واستكمالا للأفلام التي قدمتها مؤخرًا”، أشار إلى أنه يسعى من خلال الأعمال التي يقدمها على الحفاظ على الريادة المصرية في الفن.

تصريحات أحمد عز

واستكمل النجم أحمد عز: “مروان حامد مخرج كبير وأعماله تتحدث عنه ومركز في شغله وفي كافة التفاصيل وسعيد إني موجود في تركيبة مميزة تضم مروان حامد وأحمد مراد وكريم عبد العزيز”.

وعن مراجعه للشخصية التي يقدمها، قال: “المراجع مبنية على الحقبة الزمنية عن طريق القراءة عن الفترة الزمنية التي يدور حولها الأحداث ولم تكن شبيهة لأفلام زمان والتقليد لم يكن في صالحي وفي صالح أبطال العمل”.

وأضاف: “مشاهد الفيلم متفقة مع الرواية بنسبة كبيرة والعمل يقدم خبرة وتسلية بصرية في الوقت نفسه.. ولا يقلقني المنافسة بيني وبين النجم كريم عبد العزيز فهي واردة وكلا منا اجتهد وأنا اجتهدت بنسبة 100% في هذا الفيلم”.

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يضم فيلم كيرة والجن المقرر عرضه اليوم الخميس، في بطولته كوكبة من النجوم بجانب النجم كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومنهم سيد رجب، وهدى المفتي وهند صبري وعلي قاسم وأحمد مالك وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل إياد نصار.