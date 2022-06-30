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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708065/الحبس-78-سنة-ضبط-شخص-هارب-من-تنفيذ-29-حكم-قضائى-بالبحيرة

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط شخص، مطلوب التنفيذ عليه في 29 حكم قضائي، بمدد حبس بلغت 78 سنة وكفالات مالية بالبحيرة.

تفاصيل ضبط المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) ومطلوب التنفيذ عليه فى (29) حكم قضائى "3 جنايات – 22 جزئى – 4 مستأنف" فى قضايات "إستعمال القوة – سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من (78 سنة) وكفالات مالية حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

اعتراف المتهم

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

سقوط عصابة سرقة رواد البنوك بالقاهرة

تمكن رجال الشرطة من القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب"الخطف" في مصر الجديدة، بعد سحبه للمبلغ الماليى من أحد البنوك في النزهة شرق القاهرة.

بداية الواقعة

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) قرر بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجى بشخصان يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار .

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ،

اعتراف المتهم

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بأن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة – دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة) بمسكنهما، وأقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.