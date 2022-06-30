صور..وفد صحة النواب يتفقد مستشفي الحياة ببورفؤاد 

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708064/صوروفد-صحة-النواب-يتفقد-مستشفي-الحياة-ببورفؤاد

قام وفد لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد بزيارة مستشفي الحياة ببورفؤاد واستقبل الوفد الدكتور احمد الجزار مدير مستشفي الحياة لمتابعه و تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة في اليوم الثاني من زيارة الوفد للمحافظة.

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صور …وفد صحة النواب يتفقد مستشفي الحياة بورفؤاد

واصطحب الدكتور احمد الجزار مدير مستشفي الحياة الوفد البرلماني في جوله تفقدية في المستشفي حيث تتكون من مبني رئيسي ومبني الطواريء ومبني عيادات ويشمل اقسام الطواريء والعيادات الخارجيه كما تحتوي علي ٢٢ سرير رعايه ووحده غسيل كلوي وتشمل ثلاث غرف عمليات بجانب غرفه ولادة طبيعية وقسم للحضانات كما تشمل وحدة سمعيات وتخاطب بجانب معمل تحاليل شامل وقسم للاشعه.

واستمع الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب للمواطنين المترددين علي المستشفي للاستماع الي شكواهم ومدي رضاهم عن الخدمه الطبيه المقدمه لهم لتذليل اي عقبات امامهم.

وانطلق وفد برلماني من لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسه النائبة سهير عبد الحميد الي محافظة بورسعيد لمنابعه تقييم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد بعدد من المستشفيات والوحدات الصحيه ومراكز طب الاسرة.

وقام الوفد في يومه الاول بمحافظة بورسعيد بزيارة مستشفي ٣٠ يونيو بحر البقر سابقا جنوب بورسعيد للوقوف علي مدي جدوي الخدمه المقدمه للمواطنين ومتابعه وتقييم الخدمه المقدمه للمواطنين وكذلك وحدة طب اسرة الجوهرة بمنطقه الزهور محافظة بورسعيد كما قام الوفد بزيارة لوحدة طب اسرة عثمان بن عفان واستمعوا لشكاوي المواطنين للوقوف علي حلها .

كما التقي الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقام الوفد بزيارة مستشفي التضامن للوقوف علي عمليات الانشاء والتطوير بجانب تفقد مستشفي المبرة .

ويضم الوفد برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد والنائبة الدكتورة عبلة الالفي والنائبة امنيه رجب والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة سمر سالم وانضم النائب احمد فرغلي نائب بورسعيد للوفد .