انت الان تتابع تفاصيل خبر سقوط عصابة سرقة رواد البنوك في قبضة الشرطة بالقاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708063/سقوط-عصابة-سرقة-رواد-البنوك-في-قبضة-الشرطة-بالقاهرة

تمكن رجال الشرطة من القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب"الخطف" في مصر الجديدة، بعد سحبه للمبلغ الماليى من أحد البنوك في النزهة شرق القاهرة.

بداية الواقعة

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) قرر بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجى بشخصان يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى ولاذا بالفرار .

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ،

اعتراف المتهم

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بأن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة – دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة) بمسكنهما، وأقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط لصين سرقا سيارة وساوما صاحبها لإعادتها بالمقطم

نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض علي شخصين لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب " المفتاح المصطنع" ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى ، وذلك بدائرة قسم شرطة المقطم.

بداية البلاغ

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه وفى وقت لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص ساومه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القاهرة) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ،

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لقيامه بإستعارة السيارة المستولى عليها من المُبلغ منذ عدة أشهر لكونهما من ذات البلدة ، وتمكنه من إستخراج نسخة من مفتاح التشغيل الخاص بها فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان "بالمتهم الآخر" لتنفيذ مخططه ، وقاما بسرقتها على النحو المشار إليه ومساومة المجنى عليه على إعادتها له نظير مبلغ مالى

ضبط السيارة

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكن أحدهما - المفتاح المُصطنع المُستخدم فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المُستخدم فى واقعة المساومة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.