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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708062/الرئيس-السيسي-ثقتي-كاملة-في-عبور-مصر-للأزمات-الدولية-الراهنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته في عبور مصر للأزمات الدولية الراهنة، قائلًا: «كما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق.. فإن ثقتي كاملة.. بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة.. بانعكاساتها المحلية.. وستواصل بلا توقف.. مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة.. والوطن الآمن.. والمجتمع المستقر النابض بالحياة.. وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون.. وأتطلع إليها معهم.. وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، مشددًا على أن البلاد واجهت وضعاً اقتصادياً غير مسبوقًا، نجحت في التغلب عليه بصمود أسطوري لشعب عظيم، مضيفًا: «شعبًا كما علم الإنسانية يوماً الحضارة والمدنية.. يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن.. والحفاظ عليه.. وتحمل المشاق في سبيل ذلك»

الرئيس السيسي: لم نتعلل بالتحديات لتأجيل معركة التنمية بل مضينا في البقاء والبناء معا

ووقال الرئيس: «لم نكتف بمواجهة تلك التحديات أو التعلل بها.. لتأجيل معركة التنمية والتقدم.. بل مضينا في المسارين معاً.. البقاء والبناء.. بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل.. فانطلقت سواعد أبنائنا وبناتنا.. في كل شبر من أرض مصر.. تعمر وتشيد.. وتقيم بإذن الله للمجد قواعدا جديدة.»

المجهود الذي بذلته مصر بالأعوام الماضية كان سندنا لمواجهة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد الئيس السيسي، أن المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية، لم يمك ليضيع هدراً، حيث أصبح سند البلاد في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهي جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الرئيس: لا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولاً أكبر اقتصاداً وأكثر تقدماً بسبب الجائحة، وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء والطاقة، سواء توافراً أو أسعاراً

وتابع: أقول لكم بكل الصدق: أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.. الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016.. وشهد بذلك القاصي والداني.. ولولا ما تحقق في السنوات الماضية.. من جهود تنموية تسابق الزمن.. لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمراً في غاية الصعوبة».

ووجه الرئيس السيسي كلمة طمأنة إلى شعب مصر قائلًا: «شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح.. بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام.. ولا تضع نصب أعينها.. إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة.. والمستقبل الآمن المزدهر».