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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708061/شوبير-عصام-عبد-الفتاح-قدم-استقالته-لاتحاد-الكرة ومحاولات-لإقناعه-بالاستمرار

أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن إستقالة من عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب شوبير عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" عصام عبد الفتاح قدم استقالته بالفعل لاتحاد الكرة وجارى البحث عن بديل وان كان بعض الاعضاء يحاولون اقناعه بالاستمرار.

مدرب النادي الأهلي

على الجانب الآخر، وصل مدرب النادي الأهلي الجديد ريكاردو سواريس، إلى مطار القاهرة تمهيداً لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً لـ بيتسو موسيماني، الذي رحل عن الفريق بعد فسخ التعاد بالتراضي معه.

وأكد أحمد شوبير، على أن النادي الأهلي سيعلن وبشكل رسمي تولي سواريس، قيادة الفريق، وسيتم تقديمه في مؤتمر صحفي داخل مقر الجزيرة، وبعدها سيبدأ البرتغالي عمله داخل النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يكون رفقته 4 مساعدين، سينضموا لجهاز المعاون في النادي الأهلي، على أن يستمر معه المدرب سامي قمصان، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

وبعد اقتراب النادي الأهلي، من إعلان التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.