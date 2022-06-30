انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة دعاء عريبي لـ دوت الخليج: ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمصريين وسطرت ملحمة للحفاظ على الهوية الوطنية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708060/النائبة-دعاء-عريبي-لـ-تحيا-مصر-ثورة-30-يونيو-أعادت-مصر-للمصريين-وسطرت-ملحمة-للحفاظ-على-الهوية-الوطنية

قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن ثورة 30 يونيو هي إرادة شعب وهي ثورة أعادت مصر للمصريين وسطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادتها القوية ملحمة عظيمة للحفاظ علي هوية الوطن وكتبت بأحرف من نور أحداث ستحفر في ذاكرة التاريخ المصري بعد أن وقعت البلاد في موجة غير مسبوقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وفقدان المصرين للأمان.

دوت الخليج

وأضافت عريبي، في تصريحا خاصة لـ دوت الخليج: أبناء الشعب المصري اجتمعوا علي كلمة واحدة وكانت كلمة السر هي ثوره ٣٠يونيو وحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عاتقه إنقاذ مصر من الانقسامات لتأتي ٣٠يونيو وتعيد مصر للمصريين.

بداية الطريق للوصول للجمهورية الجديدة

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: خرجت الملايين من الشعب المصري العظيم للحفاظ علي وطنهم الغالي، لتبدأ بعد ذلك مسيرة البناء والتنمية علي كافة المستويات ولتكون بداية الطريق للوصول للجمهورية الجديدة.