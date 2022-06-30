انت الان تتابع تفاصيل خبر بأسلوب المفتاح المصطنع.. ضبط لصين سرقا سيارة وساوما صاحبها لإعادتها بالمقطم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708058/بأسلوب-المفتاح-المصطنع-ضبط-لصين-سرقا-سيارة-وساوما-صاحبها-لإعادتها-بالمقطم

نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض علي شخصين لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب " المفتاح المصطنع" ومساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى ، وذلك بدائرة قسم شرطة المقطم.

بداية البلاغ

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه وفى وقت لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص ساومه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القاهرة) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ،

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لقيامه بإستعارة السيارة المستولى عليها من المُبلغ منذ عدة أشهر لكونهما من ذات البلدة ، وتمكنه من إستخراج نسخة من مفتاح التشغيل الخاص بها فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان "بالمتهم الآخر" لتنفيذ مخططه ، وقاما بسرقتها على النحو المشار إليه ومساومة المجنى عليه على إعادتها له نظير مبلغ مالى

ضبط السيارة

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكن أحدهما - المفتاح المُصطنع المُستخدم فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المُستخدم فى واقعة المساومة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط لص سرق سيارةمواطن بمدينة نصر

نجح ضباط مباحص القاهرة في ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومته عليها مقابل مبلغ مالى، وذلك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بداية البلاغ

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) قرر بإكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل الشركة ملكه بدائرة القسم، وفى وقت لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة .

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "تاكسى" وبالكشف الفنى على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة بإسم (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ومستأجرة إلى (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) ، وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزته ( الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب واقعة المساومة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها بأسلوب" المفتاح المصطنع" بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.