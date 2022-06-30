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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708056/السويد-تعلن-إرسال-المزيد-من-الأسلحة-المضادة-للدبابات-لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع السويدية، اليوم الخميس، بأن السويد ستعمل على إرسال المزيد من الرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.

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مساعدات عسكرية بقيمة 49 مليون دولار

وذكرت أن قيمة الأسلحة والتي تشمل ايضا على معدات لإزالة الألغام تصل إلى 500 مليون كرونة سويدية ما يقارب “49 مليون دولار”.

ويذكر انه خلال الآونة الأخيرة ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بدعمها بالمزيد من الأسلحة وقد أرسل عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية شحنات من الأسلحة والمساعدات العسكرية، إلا أن الرئيس الأوكراني يقول أن هذه الاسلحة غير كافية وانه بحاجة إلى المزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية

ويشار إلى انه فى وقت سابق ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع فى الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا منها أنظمة دفاع صاروخي متوسطة وبعيدة المدي.

وأضاف ذات المصدر بأنه إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي فإنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية أخري بما فى ذلك الذخيرة والردارات المضادة للدبابات

وتواصل روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا وسط انقسام دولى بين دول داعمة للعملية العسكرية الروسية ودول معارضة ومع استمرار الحرب العسكرية شنت الدول الأوروبية حرب اقتصادية شرسة استهدفت مختلف القطاعات الروسية وتهدف هذه الحرب الأقتصادية إجبار روسيا لتسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية وانهاء الحرب.