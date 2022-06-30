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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708055/ضبط-شخص-مطلوب-في-29-قضية-وهارب-من-78-سنة-سجن-بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة.

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وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (29) حكم قضائى "3 جنايات – 22 جزئى – 4 مستأنف" فى قضايات "إستعمال القوة – سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من (78 سنة) وكفالات مالية حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

الأحكام الصادرة

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها ، كما أضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بعد ضبطه.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.