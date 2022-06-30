رئيس مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات بتعيين قيادات إدارية بوزارة التعليم العالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:28 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات لعدد من القيادات الإدارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

• تجديد تعيين الأستاذ أحمد أبوحمزة السيد الشيخ، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

• تجديد تعيين الأستاذ محمد محمود أبوزيد، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب.

وفي سياق متصل، وافق د. خالد عبدالغفار على تسيير أعمال بعض الإدارات العامة بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهم:

• أحلام صلاح محمد عبدالرحمن، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام.

• محمد طلبة محمود طلبة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.

• مصطفى عبدالباقي عبدالعزيز، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

• علي جعفر علي محمود، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.