القوي العاملة: صرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة تعيين 2967 منهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2967 شاباً ، من بينهم 35 "قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6311 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 1893 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منح مولود جديد بإجمالي 10 آلاف جنيه ، و 3 منح زواج بإجمالى 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و 4 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 8000 جنيه ، وصرف منحتين رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه ، فضلاً عن استكمال صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك بإجمالى 4 ملايين و 38 ألف جنيه لـ 4038 عاملاً مسجلاً بالمديرية .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي ، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1133 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 151 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية 231 منشأة .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش علي 471 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 272 محضراً للمنشآت المخالفة ، ومنح 363 مهلة قانونية ، والموافقة على 61 ترخيص لمنشأة .