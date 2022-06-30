سعفان يتابع تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو في القطاع الخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:28 مساءً - وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو التي أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع .

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الخميس 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.