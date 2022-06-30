القوي العاملة : تطلق ندوة إنطلاقا من المبادرة الرئاسية للتبرع ببلازما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 12:28 مساءً - أقامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ندوة بعنوان "التبرع بالبلازما واجب وطني "، وهي عبارة عن تعريف بالبلازما وأهمية مشتقات البلازما والأمراض التى يتم علاجها بهذه المشتقات ، كما شملت علي تعريف بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما وأهميته ، وتم التحدث فيها عن عملية التبرع خطواتها والفوائد التى تعود على المتبرع، يعتبر ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.

جاء ذلك من خلال الدور الذي تلعبه مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار (العلاج جواك) وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فضلا عن نشر الوعي بأهم القضايا والموضوعات المعاصرة علي المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

أقيمت الندوة تحت رعاية ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، ومدير بنك الدم الدم مروة يوسف ومدير إدارة علاقات العملاء الدكتور عمرو السبع بالتنسيق مع مدير التسويق الدكتورة شريهان فؤاد ، وقام بالتحدث عن الندوة الدكتور محمد شهاب، والدكتور أحمد فؤاد، وقام بتنفيذها مدير إدارة التنظيم والإدارة رهام أنور.