صحف الكويت تبرز تأكيد السيسى أن وحدة الصف الغربى السبيل الفعال لدرء المخاطر

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الخميس تصريحات الرئيس السيسى خلال لقائه بملك البحرين حمد بن عيسى وتأكيده أن التكاتف ووحدة الصف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربى وحرص الدولة المصرية على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.





ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى: التكاتف ووحدة الصف السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربى" قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد متانة وقوة العلاقات المصرية - البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصة من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية، وآخرها زيارة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى شرم الشيخ مؤخرا والمشاركة فى القمة الثلاثية التى جمعت الزعيمين مع ملك الأردن.

وفى صحيفة السياسة الكويتية وتحت عنوان "المنامة والقاهرة تدعوان إيران لحسن الجوار وتجنب زعزعة المنطقة" قالت الصحيفة أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، رحبا بالقمة المرتقبة التى ستستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأميركى جو بايدن، وتطلعهما للتوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الإستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأميركية.

ونوهت الصحيفة بأن الزعيمان اتفقا فى بيان مشترك فى ختام زيارة الرئيس عيد الفتاح السيسى للبحرين، على دعم الجهود العربية لحض إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل فى شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية.

أما صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان "العاهل البحرينى والرئيس السيسى يبحثان العلاقات بين البلدين"، قالت الصحيفة إن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسى استعرضا أوجه العلاقات بين البلدين ومسارات التعاون الاستراتيجى الوطيد فى مختلف الجوانب التى تحقق تطلعات البلدين وأن الجانبين أعربا عن اعتزازهما بما يجمع البحرين ومصر من علاقات تاريخية راسخة وتعاون دائم وثيق مؤكدين تطلعهما المستمر لدفع التعاون الثنائى نحو آفاق أرحب.

وأضافت الصحيفة أن العاهل البحرينى أشاد بما تشهده مصر بفضل نهج الرئيس من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية، وما حققته من إنجازات نوعية فى جميع الميادين وأن دورها المحورى والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة وجهودها المقدرة فى نصرة قضايا الأمة وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات الراهنة فى المنطقة.