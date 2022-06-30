إقامة شوادر بالعريش لتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد

وأوضح محافظ شمال سيناء فى بيان اليوم الخميس، أن ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى.
وقال رئيس مركز ومدينة العريش أسامة أحمد عفش إنه قام برفقة أمانى رسلان مدير عام التموين بالمحافظة باختيار منطقة سوق الخميس لإقامة الشوادر لعرض جميع المنتجات ويجرى تجهيزها بالتنسيق مع عدد من التجار والشركات لبيع المنتحات بأسعار مناسبة.
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