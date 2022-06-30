من خراب «الإرهابية» إلى تعمير الجمهورية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - شتان الفارق بين الحالة فى مصر أيام فترة حكم الجماعة الإرهابية، وبين ما هو بعدها.. شتان الفارق بين الحالة التى عليها المصريين من لا مبالاة وغضب مستمر أيام الإرهابية، وبين حالة الاتحاد والتكاتف والتآزر وحب الوطن والفخر به التى صار عليها المصريون من بعدها.





الفارق واضح للجميع.. فى فترة الإرهابية كان الجميع يعانى على كافة المستويات.. كان أصحاب السيارات يقفون بالطوابير أمام محطات الوقود، منتظرين دورهم الذى لا يأتى، إلى حد كان البعض فيه يقضى ليله فى طوابير المحطة من أجل البنزين.

التأثير الإخوانى لسياساتهم الكارهة للمواطن ولمصر بشكل عام، وصلت إلى داخل كل بيت، من قطع للكهرباء، وشح واضح لأسطوانات البوتاجاز، فصارت فكرة الحصول عليها عيد عند أغلب الأسر.. صارت فكرة الهناء بيوم بلا قطع للكهرباء أمر صعب المنال.

أما على مستوى البناء والتطوير فى البنى التحتية للدولة، فلا أحدا يذكر أن الجماعة الإرهابية فى فترة حكمها طورت فى طريق أو محور يساهم قليلا فى تخفيف عبء الزحام على المواطنين، كما أنها لم تعلن حتى عن قيامها بالبدء فى إنشاء مدينة سكنية أو مجمع سكنى يحل من أزمة السكن.

وينسحب على ذلك كل القطاعات: فلا مدارس جديدة، ولا مستشفيات، ولا مصانع، ولا مدن. انشغل الإخوان فقط بتمكين مكتب إرشادهم من مفاصل الدولة، انشغلوا بتعيين الموظفين التابعين لهم فى كل مكان، حتى يكونوا عونا لهم فى تنفيذ أغراض الإحكام، والسيطرة، وبعدها تنفيذ مشروعهم المستهدف، وهو هدم الوطن.

الفارق واضح بين عهد الإرهابية وعهد جمهورية 30 يونيو، الفارق تلمسه جيدا فى حجم المشروعات الكبيرة التى تم إنجازها فى وقت قليل، ولعل العاصمة الإدارية الجديدة التى شرع الرئيس السيسى فى تشييدها بداية فترة حكمه أهم دليل على أفكاره وأفكار الدولة الجديدة التى تسعى دائما للبناء. تسعى إلى إيجاد متنفس للمصريين، سواء من حيث التشغيل، إذ ساهمت العاصمة فى تشغيل العديد من الأيدى العاملة، كما سوف تساهم العاصمة الجديدة فى تقليل الكثافات السكانية بالقاهرة، وكذلك التخفيف على المواطنين الراغبين فى تأدية الخدمات الحكومية، وذلك بجمع كل المصالح الحكومية فى مكان واحد.

العاصمة الإدارية كما نراها اليوم، صارت منارة مهمة للمصريين، بما تحتويه من مساجد وكنائس وأحياء سكنية وإدارية، نفذت كلها بحب وبإخلاص واضح، وبنية صادقة لرفعة الوطن، والتخفيف عن المواطن.

مشروع العاصمة ليس وحيدا، بل إن هناك سلسلة مشروعات كبرى للغاية ساهمت فى خلق حالة رضا لدى المواطنين، ومنها المجمعات السكنية الهائلة التى تبنيها الدولة لمحدودى ومتوسطى الدخل، منها كذلك كم الطرق والمحاور التى تم إنشاؤها فى السنوات السابقة، من أجل تخفيف التكدس المرورى فى شوارع العاصمة وضواحيها. منها كذلك الإصلاحات الكبيرة التى سعت إلى تنفيذها الدولة فى الكثير من المرافق المهمة للدولة، ومنها مرافق الكهرباء ومياه الشرب ومياه الصرف الصحى، وكذلك الاتصالات والبنى التحتية للمدن الجديدة.

الفارق واضح، بين الإرهابية التى أرادت أن تبيع قناة السويس، وبين دولة 30 يونيو التى سعت إلى أقصى استفادة منها من أجل الوطن، وذلك منذ أن فكر الرئيس فى إنشاء مجرى ملاحى آخر فى القناة، ليقلل من كثافات السفن والناقلات المارة فى القناة، وليضاعف أيضا عددها، ما يحقق أعلى العوائد. وكذلك مشروع التنمية الذى يستمر حاليا فى جنى ما حصده من خلال إقامة أنفاق أسفل المجرى الملاحى ومناطق استثمارية أخرى على ضفتيه.

الفارق واضح بين الجماعة الإرهابية التى سعت بكل الطرق إلى جعل سيناء مكانا للإرهاب، وتعاونت فى ذلك مع كل قوى الشر الخارجية والداخلية، وبين دولة 30 يونيو التى ضمت سيناء إلى حضن الوطن، بمشروعات التنمية والتطوير.