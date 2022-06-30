التعليم العالى: 729 ألف طالب يؤدون الاختبارات الإلكترونية بالجامعات

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول نجاح الجامعات الحكومية فى إجراء الاختبارات الإلكترونية خلال العام الدراسى 2021/2022 لكليات القطاع الصحى (الطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، وكليات ومعاهد التمريض) وبعض الكليات بالقطاعات الأخرى.





وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن التقرير المقدم لوزير التعليم العالى أشار إلى عقد الاختبارات الإلكترونية فى 25 جامعة حكومية، حيث تم عقد امتحانات منتصف ونهاية الفصل الدراسى الثانى إلكترونيا لنحو 729 ألف طالب تراكمى بعدد 117 كلية، وذلك فى 2380 مقررا دراسيا، حيث بلغت نسبة الكليات المشاركة فى الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الصحى خلال الفصل الدراسى الأول (45%) وزادت النسبة لتبلغ (85%) خلال الفصل الدراسى الثانى.

وأشار التقرير إلى مشاركة 15 كلية طب بشرى و9 كليات صيدلة و3 كليات طب أسنان و3 كليات علاج طبيعى و12 كلية ومعهد للتمريض فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، فيما شارك خلال الفصل الدراسى الثانى 21 كلية طب بشرى و16 كلية صيدلة و12 كلية طب أسنان و5 كليات علاج طبيعى و28 كلية ومعهد للتمريض.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لعدد 30 مركزا للاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية، وتم تجهيزها بعدد 22 ألف جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى تجهيز مركزى معلومات رئيسى واحتياطى بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة المؤمنة كمرحلة أولى، وذلك لخدمة طلاب كليات القطاع الصحى، وجار تجهيز مراكز اختبارات إلكترونية أخرى لخدمة باقى القطاعات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن نجاح الجامعات فى تطبيق الاختبارات الإلكترونية جاء نتيجة رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعى ذكى وميكنة الاختبارات الإلكترونية، وذلك فى ظل توجه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو التحول الرقمى لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بميكنة الاختبارات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستفادة من معطيات العصر الرقمى، ومواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى مختلف دول العالم.