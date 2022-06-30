ثورة 30 يونيو نقطة الانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز نتائج ثورة 30 يونيو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعمل على تحسين حياة الأسر فى جميع أنحاء مصر من خلال تطوير البنية التحتية وإقامت المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك تدشين مبادرات صحية والقوافل الطبية لتقديم الرعاية اللازمة لكل الأسر فى قرى ونجوع مصر. وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو استعرضت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، العديد من الإنجازات التى حققتها مبادرة "حياة كريمة" منذ إطلاقها.

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