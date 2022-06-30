التضامن: 35 مليون جنيه لتطوير مدينة التراث بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة، وذلك لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى تقديم 35 مليون جنيه لدعم وتطوير قرية التراث بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء معرض دائم للمنتجات اليدوية والأثاث بمدينة الطور لخدمة الأسر المنتجة بالمحافظة وتمكينهم اقتصاديا، بجانب إقامة معرض آخر فى مدينة شرم الشيخ، إلى جانب رصد 40 مليون جنيه لتمويل عدد من المشروعات متناهية الصغر الخدمية والتنموية ومشروعات التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة وخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود وخطط التنمية فى جزيرة سيناء بصفة عامة، ومحافظة جنوب سيناء بوجه خاص، حيث تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير للمناخ "COP27" فى نوفمبر المقبل.

وقالت القباج، إنها وافقت على زيادة مخصصات مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بقيمة 7 ملايين جنيه، منها 2.5 مليون جنيه، لتطوير العمارة السكنية "دار المغتربين" التى تعد بيت الطلبة بمدينة طور سيناء ورفع كفاءتها، و4.5 مليون جنيه لتطوير مركز التكوين المهنى و9 ملايين لدعم وتطوير مركز التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة طور ورفع كفاءته.

وأشادت وزيرة التضامن، بمشروع مدينة التراث البدوى التى يخطط محافظ جنوب سيناء لإنشائها فى شرم الشيخ لجذب سياحة سباقات الهجن العربية الأصيلة وهو ما يثرى مقومات محافظة جنوب سيناء، والتى تعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية وبها مقومات فى شتى المجالات السياحية الترفيهية – البيئية – العلاجية – الدينية، وسياحة المؤتمرات حيث تسعى محافظة جنوب سيناء لتطوير المدينة وإقامة منشآت بها تليق وطابع المحافظة البدوى حتى تظهر بما يليق ومكانة جمهورية مصر العربية أمام العالم.

وأشارت إلى انتهاء المحافظة من وضع مخطط إنشاء المدينة والتى ستضم أيضا مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ ومجمع للبنوك، حيث وافق محافظ جنوب سيناء على تخصيص مقر خاص بها لبنك ناصر الاجتماعى، مؤكدة أن المدينة تعد أحد المشروعات المتفق عليها ببروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن، كما أن المدينة الجديدة ستجذب عشاق الرياضات التراثية الخاصة بالخيول والهجن من جميع مناطق الخليج العربى خاصة المملكة العربية السعودية، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعى ستعمل على تأهيل وتمكين العمالة غير المنتظمة فى جنوب سيناء، حيث تخطط لإقامة ورش حرفية ومهنية لهم فى المدينة البدوية، بجانب استفادتهم من آلاف فرص العمل التى ستوفرها المدينة البدوية التراثية.

وحول الملفات الأخرى التى تناولها الاجتماع، أوضحت أنها ناقشت مع محافظ جنوب سيناء أيضا آليات دعم 670 صيادا عاملين بمحافظة جنوب سيناء من خلال إقامة مشروعات تمكين اقتصادى مرتبطة بمهنة الصيد، حيث تخطط بالتعاون مع المحافظة لإنشاء العديد من المشروعات لدعم جميع الصيادين العاملين بالمحافظة مثل إنشاء محال لبيع الأسماك، وحلقة لتداول السمك، ومزارع سمكية، بجانب إحلال وتجديد المراكب المتهالكة للصيادين وتدبير تمويل لشراء عربيات نقل مبردة، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء من جانبها تدعم هؤلاء الصيادين من خلال صرف تعويضات لهم لمدة أربعة شهور خلال فترة التوقف عن الصيد.

من جانبه، أعلن محافظ جنوب سيناء تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع لوزارة التضامن الاجتماعى لإقامة مركز تنمية الأسرة والذى من خلاله سيتم تقديم جميع خدمات وزارة التضامن الاجتماعى للأسر المصرية مثل خدمات الطفولة المبكرة والاستشارات الأسرية وبرنامج تنظيم الأسرة "2 كفاية"، وبرنامج مودة لتوعية المقبلين على الزواج، مشيرا إلى موافقته أيضا على تخصيص 6000 متر أرض للوزارة لإنشاء معرض دائم للمنتجات اليدوية والأثاث بمدينة الطور لخدمة الأسر المنتجة بالمحافظة وتمكينهم اقتصاديا، بجانب إقامة معرض آخر فى مدينة شرم الشيخ.

وأكد فودة، موافقة وزيرة التضامن الاجتماعى، على تمويل عدد من المشروعات بالمحافظة، مثل حفر الآبار بالوديان، وتطوير المعسكر الدولى التابع لجمعية الهلال الأحمر بجنوب سيناء، ودعم المحافظة بـ 8 فصول ذكية من مدارس الفصل الواحد بالوديان، للقضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم، ودعم 670 صيادا خلال فترات التوقف من خلال إقامة مشروعات تمكين اقتصادى لهم وأسرهم، وإنشاء معصرتين زيتون بمدن أبورديس، وسانت كاترين، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج لمعصرة رأس سدر.