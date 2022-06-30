مقولات لا ينساها المصريون فى 30 يونيو (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى أبرز هذه المقولات أثناء بيان القوات المسلحة فى 3 يوليو 2013:

وكانت ثورة 30 يونيو، نقطة فاصلة فى التاريخ المصرى، ونقطة إنطلاق الجمهورية الجديدة التى تعمل على نقل مصر نقلة كبيرة فى جميع مجالات الحياة سواء المجال والاقتصاد والاجتماعى والعسكرى، والصحى والتعليمى.

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