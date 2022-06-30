وزيرة البيئة تلقى كلمة مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذى يأتى فى ظروف دولية غير مسبوقة من أوبئة وأزمات اقتصادية حادة، أثرت على حياة البشرية على كوكب الأرض وحتمت على المجتمع الدولى أن يتبنى نهجا جديدا للتعاون الدولى، وفرضت ضرورة وجود معنى حقيقى للمشاركة العالمية العادلة والتى تمثل الفرصة الوحيدة لوضع المجتمع الدولى لحلول مستدامة.





جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة البيئة كلمة مصر، بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمحيطات 2022 بلشبونة، والذى تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا خلال الفترة من 27 يونيو إلى1 يوليو 2022 تحت شعار "انقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا"، والتى أوضحت خلالها أن المياه تمثل قضـيـة وجود وحياة، وتمثل الإدارة المتكاملة لموارد المياه أساسا لتحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمستقبل تنموى واعد لمصر ولشعوب إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تواجه تحديات ضخمه ناتجة عن الفقر المائى، بالرغم من وجود كلا من البحر الأحمر والمتوسط حيث تبذل الحكومة المصرية مجهودات كبيرة للحفاظ على المياه والاستغلال الأمثل لها من خلال تنفيذ مشروعات لإعادة استخدام المياه، إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة للصرف الصحى كمحطة مصرف بحر البقر، إنشاء محطات الصرف الصحى ضمن مبادرة حياة كريمة علاوة على تطوير المحميات الطبيعية وخاصة المحميات البحرية، والتوجه نحو زيادة رقعة المحميات الطبيعية، كما وضعت أثناء مرحلة التعافى من covid 19 معيار الوصول إلى 100%من مشروعات الحكومة لتكون خضراء بحلول عام 2030.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لحكومة وشعب البرتغال على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، ناقلة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان يتطلع للمشاركة فى هذا الحدث، مؤكدة تمنياته بمناقشات مثمرة تقدم نتائج فعالة تساهم فى مواجهة التحديات الدولية.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أخر التقارير الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجى التى أوضحت أن تدهور المحيطات وصل إلى 66% عام 2014 بعد أن كان 40% عام 2008، ومن هنا جاء اهتمام مصر منذ عدة سنوات بوضع خارطة طريق لما بعد 2020 لربط موضوعات التنوع البيولوجى وتغير المناخ بتدهور الأراضى من خلال إطلاق مبادرة رئاسية أثناء رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى وتم جمع كل أصحاب المصلحة لإعداد خارطة الطريق.

وأوضحت أن مصر حرصت على المشاركة الفعالة فى كافة محطات العمل الدولى متعددة الأطراف بدءا من اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA" والذى نثمن مخرجاته، مرورا بمؤتمر استكهولم، ونحن الأن فى مؤتمر المحيطات بالبرتغال ثم سنجتمع بمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ COP27.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ معربة عن تطلع مصر لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ، يناقش تأثيرات التغيرات المناخية على المياه لتوفير سبل العيش المستدامة، مضيفة: "خصصنا يوما للمياه لمناقشة مبادرة السكرتير العام لنظام الإنذار المبكر، ونظرا لأهمية ريط موضوعات المياه بالغذاء فقد تم تخصيص يوما للتكيف والزراعة، كما تم التنسيق أيضا مع كافة الجهات لتنفيذ يوم للطبيعة والتنوع البيولوجى لتقديم حلول للمجتمعات المحلية المعتمدة على الحياة البحرية".

وشددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بنتائج هذا المؤتمر باعتبارها إسهاما جوهريا فى فعاليات ومفاوضات مؤتمر المناخ COP27 تساهم فى وضع خطوات تنفيذية فعليه، فيما يخص التحديات الخاصة بالتمويل وتنمية القدرات والتكنولوجيا لموضوعات البيئة العالمية المتشابكة، حيث لن يتم حلها إلا من خلال العمل الجماعى متعدد الأطراف المبنى على بناء الثقة والشفافية والتضامن الفعلى والجاد والسريع.

ودعت وزيرة البيئة إلى وضع خطوات تنفيذية وفعلية فى مؤتمر المناخ مبنية على مؤتمر المحيطات ومقترحات الاستثمار فى المحيطات وذلك من خلال حزمة مغلفة للتصدى لآثار التغيرات المناخية والتى ستساهم فى حل المشكلات البيئية على كوكب الأرض.