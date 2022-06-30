30 يونيو.. السيدة انتصار السيسى: يوم أن انحنى العالم احتراما لإرادة الشعب

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، من خلال صفحاتها الرسمية، "فى مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصرى الذى قال كلمته بصوت مسموع فى جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معانى المثابرة والثبات فى حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل".

وأضافت: "فى هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة، ما زال الشعب المصرى يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذى لا يصدأ، فى كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة".

واختتمت: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان".