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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708045/حزب-المستقلين-الجدد-30-يونيو-ثورة-علامة-فارقة-في-تاريخ-مصر

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى، أن ثورة 30 يونيو تعد علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث تم إنقاذ البلاد من براثن الجماعة الإرهابية التي حاولت تزييف هوية الوطن وفرض الأخونة على الشعب.

دوت الخليج

حزب المستقلين الجدد: 30 يونيو ثورة علامة فارقة في تاريخ مصر

وقال الحزب في بيان له اليوم، استطاع الشعب المصرى في ذلك اليوم استعادة بلاده مرة أخرى من أيدى مختطفيه، ولم يكن ذلك يحدث إلا في ظل حماية القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب، وهو ما أدى إلي نجاح تلك الثورة الشعبية بامتياز ، والتى شهدت مشاركة كافة الطوائف الشعبية لتطالب بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية.

ذكرى ثورة 30 يونيو 2013

ووجه الحزب في بيانه، التحية و الشكر للقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دورها في حماية إرادة الشعب في ذلك اليوم الذى كان حزب المستقلين الجدد شاهد عيان عليه خلال مشاركة كافة أعضاءه فيه.

وتابع حزب المستقلين الجدد، أن ذلك اليوم سيظل نقطة هامة في تاريخ العالم، يعلن عن إسقاط حكم الفاشية الدينية وإنقاذ مصر من الانقسام وفضح مخططات تلك الجماعة عالميا.

ووجه الحزب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والشعب المصري العظيم، في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن ذلك اليوم سيظل يوم فخر وعزة لدى المصريين وشاهدا علي صمود وإرادة الشعب الذي أدرك مبكرا مخاطر استمرار حكم جماعة الإخوان وتهديده للهوية المصرية وكرامة المواطن، وإصراره على إنقاذ البلاد من مصير مجهول.