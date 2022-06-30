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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708044/النائب-خالد-بدوي--30-يونيو-قبلة-حياة-الوطن-والحوار الوطني-مسار-ديموقراطي-لبوابة-الجمهورية-الجديدة

قال النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، أن 30 يونيو لم تكن مُجرّد ثورَة شعبية آمنة؛ بل كانت قُبلَة حياة لوَطن كاد أن يفارِق مكانه الاصيل بين دول العالم؛ وكانت نموذَجاً فريداً للقضاء على جماعة ارهابية وذيولها داخلياً وخارجياً.

دوت الخليج

النائب خالد بدوي : 30 يونيو قبلة حياة الوطن والحوار الوَطني مَسار ديموقراطي لبوابة الجمهورية الجديدة

واوضح في تصريحات صحفية اليوم ،أن بَعد الثورَات الاصيلَة في كل البُلدان تحاول الدول الحفاظ على مقدرات الدولة وبقاء مؤسساتها وتثبيتَها؛ وفي حالتنا الفريدَة النموذَجية قاد الرئيس معرَكتي البَقاء والبناء معاً؛ بقاء الدولة وتثبيتها وبنائها من جديد.

الذكرى الـ 9 لثورة 30 يونيو

وتابع :" تعود طبيعَة البُلدان ما بعد الثورَات بحوالي 10-15 عاماً على الأقل إلى حالة ما قبل الثورات من استقرار؛ ونحن في حالتنا الفريدة عُدنا بعد عام بانتخابات نزيهة لدورَتين متتاليتين؛ وتكامُل مؤسسات الشعب والدولة؛ واستقرار سلطاتها ونظامها الجمهوري الديموقراطي؛ وحققنا معدلات "نمو وانجازات في كافة المناحي.

واكد ان الحوار الوَطني مَسار ديموقراطي لبوابة الجمهورية الجديدة؛ ولا شَك في صِدق نواياه في التحاور والخروج بنتائج تُرضي كافة الاطراف وتحقق اجندة وطنية بثوابت وطنية تحافظ على قواعد وقيم الدولة المصرية؛ وهو الامر الذي سينتهزَه كثير من " الاوباش " - وهم الذين تراهم الدولة ورجالها رأي العين.