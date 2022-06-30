الملصق الإلكتروني وارتداء الخوزة..سحب 3108 رخصة سيارة و1682 مخالفة للدراجات النارية

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708043/الملصق-الإلكتروني-وارتداء-الخوزةسحب-3108-رخصة-سيارة-و1682-مخالفة-للدراجات-النارية

وجهت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة إلتزام قائدى الدراجات النارية بإرتداء الخوذة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، ونجحت في سحب ، 3108 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1682 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة .

مهلة الملصق الإلكتروني

فيما انتهت المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

استقبال المواطنين

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

الخدمة الإلكترونية

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

العمل بوحدات المرور

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

حقيقة محاولة شخص خطف فتاة بكفر الشيخ

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الإدعاء بضبط أحد الأشخاص حال محاولته خطف إحدى الفتيات بأسلوب "التخدير" بـ"وخز الدبوس" بمنطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ.

عدم صحة الإدعاءات

مؤكداً عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالمنطقة المشار إليها، وقد تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حقيقة تداول فيديو لقتل شخص وفصل رأسه عن جسده

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تعرض أحد المواطنين للقتل وفصل رأسه بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

فحص الفيديو

مشيراً إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن مقطع الفيديو المُشار إليه يعود إلى واقعة مقتل أحد المواطنين بالإسماعيلية فى غضون شهر نوفمبر العام الماضى.. وقد تم ضبط مرتكب الواقعة آنذاك وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد وزارة الداخلية على أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات.

حقيقة فيديو لشخص ارتدى زى ميرى وأدعى أنها فتره ثورة يناير

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الخاصة على تطبيق "تيك توك" لقيام شخص يرتدى الزى الأميرى يقوم بأداء أغنية "مسارح وسيما" والتى ظهرت خلال فترة ثورة يناير 2011م وتتضمن إسقاطات على الأوضاع السياسية.

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه المطرب الصاعد "أمير فهيم" وأنه ليس مجنداً، حيث أكد في أحد تعليقاته على المنشور المشار إليه أنه تحصل على الزى العسكرى من أحد معارفه.

وتؤكد وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.