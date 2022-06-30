ترتيب هدافي الدوري المصري 2022

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - حقق نادي سموحة الفوز أمام نظيره الأهلي، أمس الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما،على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري

- أحمد سيد زيزو الزمالك، مروان حمدي سموحة 12 هدف.

2- مابولولو لاعب الاتحاد السكندري10 أهداف.

3- جون إيبوكا إنبي، عبد الكبير الوادي لاعب سموحة9 أهداف.

4- أحمد رفعت فيوتشر، خالد قمر لاعب الجونة8 أهداف.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت مباراة الأهلي وسموحة، بفوز الفريق السكندري بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، إطار منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

حيث سجل فريق سموحة هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي، عن طريق مروان حمدي، بعد مراوغة جيدة لدفاعات الأهلي، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم سجل عبد الكبير الوادي في الدقيقة 45، ومروان حمدي عاد مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 46.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

ومن ناحيه اخري حقق الأهلي فوز هاماً علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما أحرز حيث أهداف النادي الأهلي فى شباك المحلة كل من من مجدي "أفشة" في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني، فيما جاء هدف المحلة الوحيد عن طريق حميد ماو في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني، وأسدل الستار على المباراة التي شهدت أحداثها إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.