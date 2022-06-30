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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708032/انتصار-جديد-سطر-حروفه-المصريين-الأحزاب-المصرية-في-ذكرى-30-يوينو-ستظل-علامة-في-تاريخ-مصر-الحديث-وعلينا-مساندة-القيادة-ودوام-الاصطفاف-للسلام-والاستقرار

سطرت ثورة 30 يونيو ملحمة تاريخية للحفاظ على الهوية الوطنية، وشاهد على بسالة وعظمة القوات المسلحة الحامية للوطن، كما أنها سطرت انتصارا جديدا في التاريخ، فأصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث أكدت الأحزاب المصرية أن ثورة 30 يونيو حافظت علي تلاحم المصريين وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

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وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن مصر استعادت عافيتها وهويتها في ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال يمامة في تصريحات صحفية في ذكرى الثورة المجيدة، إن الثورة ضد الجماعة الإرهابية كانت باجماع شعبي، وجسدت أكبر زحف في التاريخ رافض للإقصاء والإبعاد وحكم الجماعة.

رئيس حزب الوفد: ثورة 30 يونيو ستظل علامة في تاريخ مصر الحديث

وأضاف رئيس الوفد، أن الشعب المصري التف حول جيشه الوطني، الذي لم يتأخر في مساندته، وأن التفويض الذي منحه الشعب المصري للرئيس السيسي أنقذ مصر من ويلات الانقسام. وأوضح رئيس الوفد، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة في تاريخ مصر الحديث ونبراسا لكل الأجيال المقبلة.

المصريين الأحرار» في 30 يونيو: أحبط الشعب مخطط هدم الأوطان

قدم حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، وشعب مصر العظيم بحلول الذكرى التاسعة لـ 30 يونيو ثورة الشعب التي سَطَّرْت ملحمة تاريخية حفاظًا على الهوية والوطن، وشاهد حيّ على جسارة وعظمة القوات المسلحة صاحبة العقيدة درع وسيف الوطن وحامية إرادة المصريين.

انتصار جديد سطر حروفه المصريين

وقال الحزب في- بيان صحفيا- إن ثورة 30 يونيو انتصار جديد سطر حروفه المصريين بإرادة حرة ضد طغيان جماعات الإرهاب، وزلزال شعبي بَدَّدَ مخططات الأعداء وأجندات العملاء، كان المصريون من الميادين خير سند وصمام أمان الوطن واستقراره، لم تكن هتافات الملايين الغاضبة إلا ضربات قاصمة لكل مكيدة تحاك تجاه البلاد ودول الجوار، استطاع المصري بعبقرية أن يعيد رسم الخارطة العالمية مجددا بالثورة الشعبية التي خرج منها منتصرًا على براثن الجماعة الإرهابية.

وأضاف «المصريين الأحرار»، أن غضبة المصريين جاءت من وازع وطنى خشية على بلادهم الانزلاق في مأزق الظلام الدامس على يد جماعة خاطفة لا تعرف حدود الأوطان ولا معنى الانتماء والهوية أو الأصالة، صَانَ الشعب الجسور بلاده غير عابئ تهديدات الجماعة وميليشياتها المسلحة أو أبواقها الإعلامية المسلطة لإخضاع الشعب، فإن الشعب الذي واجه عبر التاريخ المحتل وحافظ على أركان الوطن، جددها في التاريخ رفضه الخضوع أمام جماعات الشر وأجندات التفريط والانهيار.

تابع الحزب، أن جيش مصر عمود الخيمة مظلة الأمان والسلامة كان دومًا وكالعادة خيّر سند وعضد للمصريين في حماية إرادتهم الحرة ضد جماعات السواد المنبوذة، نعرب عن اعتزازنا من الآن وحتى نهاية الأيام لقواتنا المسلحة الباسلة وامتنان خالص إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل المسؤولية التاريخية ووضع حياته على كفه ليكون في مواجهة ضروس داخليا وخارجيا في سبيل تحقيق رغبة وإرادة المصريين وحفظ أمن واستقرار الوطن.

تحقيق تنمية مستدامة

وإذ يؤكد الحزب، أن مصر خرجت من رحم الأزمة إلى رحب النجاحات خاضت حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله وتواصلها، تخطو لتحقيق تنمية مستدامة، وبناء جمهورية جديدة تصون أبناءها وأحفادها وتكفل حياة كريمة لكل سكانها، مصر يونيو انطلقت من شرنقة إلى العالمية باتت مصدرًا للطاقة وَمُسْتَقِرًّا للامين، وملجإ وسند لكل الأشقاء، عادت لحضن القارة السمراء، وباتت صدارة البلدان في المحافل الدولية مصر التي اجتازت التحديات بسواعد أبنائها وصاحبة قرارها وسيادتها. وشدد المصريين الأحرار على أن التحديات مهما كانت عصيبة والمخططات ولو كانت محكمة يستطيع المصريون الأبطال اجتيازها بالاصطفاف الوطني الفاعل والعامل والمنتج والواثق في مقدراته وإمكاناته والداعم لقيادته الرشيدة الأمنية التي تسهر - ليل نهار- على أمن وأمان هذا الوطن العظيم، وندعو الآباء والأسر على توعية أبنائهم وشرح ما كنا فيه وما أصبحنا عليه بعد ثورة شعب مصر في يونيو.

وتابع: ننتهز الفرصة الطيبة والعطرة، ونعلن أم حزب المصريين الأحرار باعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن دعمه ومساندته للرئيس عبد الفتاح السيسي في خطواته الراسخة والرامية لبناء وطن سيد قراره صانع احتياجاته منتج استخداماته محقق الاكتفاء، محافظ على الأمن القومي بكافة العادة ، ونشدد بأن محاولات النيل من الوطن في رموزه أمر غاية الخطورة ولزامًا على كل مواطن مصري أصيل التصدي لكل محاولات إحباطه أو التشكيك في وطنه وقيادته.