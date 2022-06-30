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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708047/انتصار-السيسي-في-ذكرى-30-يونيو-ما-زال-الشعب-المصري-يواجه-التحديات-بمعدنه-الأصيل-الذي-لا-يصدأ

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جموع الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.

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الشعب المصري يقول كلمته بصوت مسموع

وأكدت قرينة الرئيس، أنه في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصري، الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل.

الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل

وتابعت: «في هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة، ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذي لا يصدأ، في كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة».

واختتمت: «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان».