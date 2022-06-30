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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708037/رابط-موقع-وزارة-التربية-والتعليم-2022-تقديم-الصف-الأول-الابتدائي

يبحث الكثير من أولياء الأمور على رابط موقع وزارة التربية والتعليم للتقديم بالمدارس الحكومية، والالتحاق التلاميذ بالصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

دوت الخليج

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكترونيا، لتمكين أولياء الأمور من التقديم بالمدارس الحكومية والتحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة المصرية عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإغلاق موقع التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، نهاية اليوم الخميس 30 يونيو 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم 2022

التقديم للصف الأول الابتدائي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022، وذلك عبر الرابط التالي: http://emis.gov.eg/

وقبل إغلاق موقع التقديم بساعات، لا تزال الفرصة ساحة أمام أولياء الأمور للدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، والتقديم لابناؤهم، كما ستتيح وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور الفرصة أمام أولياء الأمور، لتعديل رغباتهم في التقديم للمدارس أو تعديل اي بيانات تم إدخالها بشكل خاطىء، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور وحرصا على مستقبل أبنائهم.

شروط التقديم بالصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط للالتحاق بالصف الأول الإبتدائي للعامالدراسيالجديد، منها أن يكون سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن ( 9 سنوات)، على ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (4 سنوات)، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.