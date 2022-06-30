وزيرة البيئة تترأس الإجتماع السادس عشر لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:22 صباحاً - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع السادس عشر لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، و السادة الأعضاء ممثلى كلاً من مجلس الدولة ووزارتى المالية و التخطيط والتنمية الأقتصادية وشرطه البيئة والمسطحات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وجهاز شئون البيئة.

وقد تناول الإجتماع عدداً من الموضوعات البيئية الهامة ، حيث واقفت وزيرة البيئة والسادة أعضاء الصندوق على زيادة حافز الجهود غير العادية للسادة العاملين بوزارة البيئة وجهازيها وأفرعها الإقليمية المنتشرة بجمهورية مصر العربية ، وذلك بهدف تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للسادة العاملين .

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم مناقشة الطلب المقدم من نقابة الصحفيين بشأن تركيب وحدة طاقة شمسية بمبنى النقابة ، كما تم مناقشة قرارات إجتماع مجلس الإدارة الماضى ، بالإضافة إلى متابعة الحساب الختامى للصندوق.

وخلال الإجتماع رحبت وزيرة البيئة بالأعضاء الجدد المنضمين للصندوق من وزارات كلاً من المالية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولى والتخطيط والتنمية الإقتصادية ، كما أنضم الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بجهاز شئون البيئة لعضوية المجلس.