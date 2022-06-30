انتصار السيسي: العالم انحنى لإرادة المصريين في 30 يونيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 11:22 صباحاً - هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي المصريين بمناسبة ذكرى ثورة الـ30 من يونيو.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على موقع فيسبوك «في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات، انحنى العالم احترامًا لإرادة الشعب المصري الذي قال كلمته بصوت مسموع في جميع أنحاء البلاد، ليضرب أعظم معاني المثابرة والثبات في حماية الوطن والولاء والانتماء إليه بالقول والفعل».

وتابعت قائلة «وفي هذه الذكرى الغالية لثورة يونيو المجيدة، ما زال الشعب المصري يواصل مواجهته للتحديات بمعدنه الأصيل الذي لا يصدأ، في كل ميادين البناء والتنمية، لصنع الأمل والمستقبل الآمن له وللأجيال القادمة».

واختتمت منشورها قائلة «كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في سلام وأمن وأمان».