سعفان يتابع تنفيذ إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو فى القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو التى أعطيت للعاملين بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.





وقال الوزير إن ذلك يأتى فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضى باعتبار اليوم الخميس 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.