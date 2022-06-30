القوى العاملة: تعيين 2967 شابا منهم 35 قادرون باختلاف بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتعيين 2967 شابا، من بينهم 35 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6311 شابا باحثا عن العمل.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية استخرجت 1893 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلا عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منح مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه، و3 منح زواج بإجمالى 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، و4 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 8000 جنيه، وصرف منحتين رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه، فضلا عن استكمال صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك بإجمالى 4 ملايين و38 ألف جنيه لـ 4038 عاملا مسجلا بالمديرية.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1133 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 151 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 231 منشأة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 471 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 272 محضرا للمنشآت المخالفة، ومنح 363 مهلة قانونية، والموافقة على 61 ترخيص لمنشأة