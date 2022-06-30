بورسعيد تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو فى ساحة الشهداء

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الاحتفالية عددا من الفرق الغنائية وفرقة عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمى، وعددا من الفرق الاستعراضية بمديرية الشباب والرياضة، إذ سيتم تقديم عروضا فنيا بمناسبة ذكرى 30 يونيو المجيدة، والتى انتصرت فيها إرادة الشعب المصرى، وتشهد الدولة المصرية منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الٱن خطة للتنمية المستدامة تسير فى كل الاتجاهات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أطلق بداية الجمهورية الجديدة، نحو التنمية والاستقرار والتقدم والرخاء

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