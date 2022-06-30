محافظ بورسعيد مهنئا الرئيس: ثورة 30 يونيو كانت حدثا عظيما فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - وبعث محافظ بورسعيد أرق التهانى القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية، بهذه المناسبة العظيمة، للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيا دوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.

كما هنأ محافظ بورسعيد، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والوزراء، والمحافظين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد محافظ بورسعيد أن ثورة 30 يونيو كانت حدثا عظيما فى تاريخ مصر، والذى انتصرت فيها إرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ضد قوى الشر، فى مشهد حضارى يعبر عن تلاحم أبناء الوطن، من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة الذى لاطالما أراد الشعب المصرى تحقيقها والتفوا حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب، لتبدأ مصر فى بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأبناءها.

وأعرب المحافظ عن فخره بالإنجازات والانتصارات التى حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة الرئيس السيسى، وانطلاق الجمهورية الجديدة، والذى دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، مثنيآ على جهود الحكومة المصرية والتى تواصل العمل ليلا ونهارآ لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، متمنيآ الاستمرار فى تحقيق مزيد من التنمية والتقدم للدولة المصرية فى عهد والرئيس عبد الفتاح السيسى وأن تنعم مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار.