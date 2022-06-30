النهار الكويتية: مصر والكويت علاقات متجذرة عبر التاريخ

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة أن الكويت ومصر يرتبطان بعلاقات تعود إلى منتصف القرن الـ 19 وازدادت رسوخا ومتانة فى ضوء رعاية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخما كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى خصوصا فى ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارات الرئيس السيسى إلى الكويت جاءت للنهوض بالتعاون الثنائى فى كافة مجالات العمل المشترك، من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين فى مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر، كما اكتسبت تلك الزيارات أهمية كبيرة نسبة إلى توقيتها، نظرا للتحديات الجسام التى تعصف بالعالمين العربى الإسلامى، وتؤكد أهمية العمل العربى المشترك للتصدى لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التى تهدد مستقبل المنطقة، والتى تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة فى شتى المجالات.

ونوهت الصحيفة إلى أن آخر تلك الزيارات كانت فى شهر فبراير الماضى عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسى الكويت إذ استقبله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث بحث الجانبان محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمنى والاقتصادى والتنموى، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما شهدت القمة المصرية - الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

وأضافت الصحيفة إلى أن العلاقات المصرية – الكويتية المتجذرة عبر تاريخ البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا يحتذى به فى العلاقات الدولية وتزداد أهميتها من خلال التنسيق والتعاون المستمر فى مختلف القضايا وعلى جميع الأصعدة، حيث لم يقتصر التمايز فى العلاقات بين البلدين على مجالات بعينها بل كانت متكاملة فى كل الميادين سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الثقافية والإعلامية والتعليمية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية وأيضا العلاقات الاجتماعية وغيرها من المجالات.

وألمحت الصحيفة فى تقريرها حول العلاقات المصرية الكويتية إلى أنه عقب استقلال الكويت كانت مصر أولى الدول التى اعترفت على الفور بالدولة الجديدة حيث سلم الراحل عبد العزيز حسين اوراق اعتماده الى الرئيس جمال عبد الناصر كأول سفير للكويت لدى القاهرة وذلك فى 20 ديسمبر 1961 ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى قدم محمد عبد العزيز اوراق اعتماده فى 19 مارس عام 1962 الى الشيخ عبد الله السالم الصباح كأول سفير لمصر فى الكويت.

وأكدت الصحيفة أن ما رسخ العلاقات الأخوية الكويتية المصرية محنة الغزو العراقى، حيث وقفت مصر بكل امكاناتها من أجل استعادة الحق الكويتى ممن اغتصبه فى مشهد سبق تكراره عندما وقفت الكويت إلى جانب مصر فى مواجهة عدوان يونيو 1967 وفى حرب أكتوبر عام 1973 حيث كانت مصر من أولى الدول التى هنأت الكويت باستقلالها، مرورا بموقف القيادة والشعب المصرى والداعم للكويت خلال فترة الغزو العراقى فى عام 1990 كما تؤكد الكويت -دائما- دعمها الكامل للدولة المصرية فى مختلف المواقف فى الكثير من المحطات التاريخية لمصر أخرها ثورة 30 يونيو 2013.

وأشار التقرير إلى أن الدولتان يستهدفان تعزيز العلاقات الاقتصادية، فى مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، حيث شهدت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تنمية غير مسبوقة فى تاريخها الحديث، وخاصة فى مجالات بناء المدن والمشاريع العملاقة والبنية التحتية الضخمة من محطات الكهرباء والأنفاق وخطوط المواصلات والاتصالات والقطاعات الصحية والتعليمية والتعليم العالى، وهى إنجازات فى مجملها تحمل رسائل تحفيز وتشجيع للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بتلك القطاعات مؤكدة أن ما يشجع العمل بالسوق المصرية من جانب ورؤية المستثمر الكويتى ما حققه الاقتصاد المصرى من إنجازات كبيرة ومتميزة شهدت بها كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية، فقد تمكن الاقتصاد من تحقيق أرقام ومؤشرات فاقت كل التوقعات، كما استطاعت مصر التصدى لجائحة كورونا على الرغم من المخاطر الاقتصادية التى واجهتها الاقتصاديات العالمية.

وقالت الصحيفة أن مصر تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب الكويتيين على الدراسة فى مصر حيث وصلت أعدادهم لأكثر من 30 ألف، سواء فى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا فى ظل النهضة التعليمية التى تشهدها مؤسسات التعليم العالى فى مصر خلال الآونة الأخيرة، وما حدث من طفرة فى عدد الجامعات التكنولوجية الأهلية الجديدة مثل جامعة المنصورة وجامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان وجامعة العلمين الدولية والتى وصل إجمالى تكلفة إنشاؤها 13 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى أفرع أكبر وأهم الجامعات العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تطبيق نظم الجودة الشاملة والاعتماد فى منظومة العمل والتدريس وبرامج التعليم الجامعية ما أسهم بشكل كبير فى تحسن مؤشر الجامعات المصرية.

وأكدت الصحيفة فى التقرير أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية قفزات تنموية فى شتى المجالات وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، ومع كل تلك التطورات، نجد الاستثمارات الكويتية حاضرة وبقوة فى كثير من القطاعات، حيث تسهم الحكومة والقطاع الخاص الكويتى بشكل فاعل فى تنمية وتطوير عجلة الاقتصاد المصرى، فحجم الاستثمارات الكويتية فى مصر تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجارى عربى بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجارى عالمى بين الدول المستثمرة كما توجد تلك الاستثمارات فى كثير من المحافظات والمناطق المصرية، منها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد وغيرها، كما أن تلك الاستثمارات تتنوع لتغطى كل الأنشطة الاقتصادية والمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهم الصادرات المصرية للكويت تتمثل فى الكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة، والرخام والجرانيت والفحم الحجرى، فى المقابل تستورد مصر من الكويت سيارات سياحية، والملابس بأنواعها، وبعض الأجزاء لوازم صناعة السيارات. وفى وقت تشهد فيه صادرات مصر الزراعية انتعاشا كبيرا، حيث تخطى صادراتها الـ5.5 ملايين طن للمرة الأولى، كان نصيب الكويت منها 90 ألف طن.

وأكدت الصحيفة أن العمالة المصرية بالكويت تشكل أحد أهم مظاهر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وأدت العمالة المصرية دورا كبيرا فى مسيرة الكويت التنموية فى العديد من المراحل، خاصة فى مجالى التعليم والنهضة العمرانية ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبحسب معلومات وزارة السياحة المصرية فإن مصر تستقبل سنويا نحو 150 ألف سائح كويتى، عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، وبإنفاق إجمالى يزيد على 600 مليون دولار.