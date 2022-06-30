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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - يقام اليوم عزاء حما الإعلامي مجدي الجلاد، الذي رحل عن عالمنا أمس، ومن المقر أن يقام العزاء بعد صلاة العصر في دار مناسبات عائلة غيث بكفر شلشلمون ويوم الأحد القادم بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة القاعة الرئيسية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل عزاء حما الإعلامي مجدي الجلاد

مجدي الجلاد ينعي والد زوجته بكلمات مؤثرة

وكتب الجلاد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هذا الرجل عاش مُحترمًا وطيبًا.. وأحسبه لقي وجه ربه اليوم مؤمنًا وصالحًا.. الحاج فتحي غيث حمايا وجد أبنائي في ذمة الله"

وتابع مجدي الجلاد: "دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.. كان رجلًا صالحًا، قضى حياته في خدمة بلده جنديًا وضابطًا في القوات المسلحة العظيمة.. حارب في 67 وقاتل مُخلصًا في معركة تحرير الأرض عام 73".

موعد عزاء وجنازة حما مجدي الجلاد

واختتم مجدي الجلاد حديثه قائلًا: "واليوم نودعه إلى مثواه الأخير في مدافن آل غيث، بقرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية.. والعزاء غدًا بعد صلاة العصر، في دار مناسبات عائلة غيث بكفر شلشلمون.. ويوم الأحد القادم بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة القاعة الرئيسية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

مجدي الجلاد يشن هجوم على اتحاد الكرة

شن مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، هجوما لاذعا على اتحاد الكرة بعد سلسلة الهزائم المتتالية للمنتخب.

وانتقد الجلاد، في برنامجه لازم نفهم الذي يبث على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، اللهو الخفي الذي يدير الكرة المصرية خلال الفترة الفائتة، والتخبط داخل اتحاد كرة القدم وما جرى مؤخرا من هزائم متتالية للمنتخب القومي فضلا عن أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، مؤكدا أن هناك “تربيطات ومصالح في اتحاد الكرة، والأهلي اتباع في بطولة إفريقيا”.

وشهد اتحاد الكرة المصرية تخبطا كبيرا في إدارته للعديد من الملفات مثل الفشل في تجديد التعاقد مع كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والاستعانة بالكابتن إيهاب جلال رغم الانتقادات الواسعة على مجيئه والانقسام داخل الاتحاد حول توليه المسؤولية، قبل أن يُخفق في مباراته أمام إثيوبيا وبعدها نتيجة مُذلة أمام كوريا الجنوبية.