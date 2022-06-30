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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708026/النائبة-سميرة-الجزار--ثورة-30-يونيو-ستظل-محفورة-فى-قلوب-وعقول-كل-المصريين-والعالم

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو وإستكمال لثورة 25يناير المجيدة التي إستغلتها جماعة الإخوان وستظل ثورة 30يونيو محفورة فى عقول وقلوب كل المصريين والعالم كله مؤكدة أن هذه الثورة التاريخية بعثت برسالة للعالم كله أن المصريين ضد الدولة الدينية الفاشية وأن مصر دولة كبيرة وقادرة بجيشها الباسل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجهها.

دوت الخليج

النائبة سميرة الجزار : ثورة 30 يونيو ستظل محفورة فى قلوب وعقول كل المصريين والعالم

وقالت " الجزار " فى بيان لها اصدرته اليوم إن هذه الثورة العظيمة التى نجحت فيها مصر فى القضاء على الفوضى الخلاقة التي ابدعت جماعة الإخوان في تنفيذها وفقا لأجندات وأطماع خارجية وعودة الامن والاستقرار لمصر مؤكدة أن مصر ومن خلال هذه الثورة كشفت للعالم كله أن جماعة الاخوان الارهابية سياساتها دموية ولاتعرف الا لغة الارهاب وسفك دماء الارهاب .

وقالت النائبة سميرة الجزار إن ثورة 30 يونيو كشفت للعالم كله أن حكم جماعة الإخوان من أسوأ أنواع الحكم وأنها جماعة مارقة ودموية واهدافها شيطانية وانها لاهدف لها سوى تدمير وتقسيم الاوطان وأكبر دليل على ذلك أن جماعة الاخوان الارهابية كانت سبباً في خلق العديد من الأزمات التى واجهتها الدولة سياسيا واقتصاديا وخارجيا اجتماعيا، وجاءت ثورة 30 يونيو الشعبية إمتدادا لثورة 25يناير وتصحيح المسار .

ووجهت النائبة سميرة الجزار التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى مؤكدة أن القوات المسلحة نجحت بكل كفاءة واقتدار فى الحفاظ على الدولة المصرية فى اوقات صعبة وعصيبة وكان الشعب المصرى مسانداً وداعماً بكل قوة لجيشه الباسل الذى كان على مستوى المسئولية ومارس دوره الوطنى باحترافية وانحاز لشعبهانحيازاً كاملاً لتحقيق مطالبه فى التملص وبالضربة القاضية على حكم الفاشية الدينية وصرحت الجزار بدعمها للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحيا مصر