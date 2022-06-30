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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708024/إحسان-شوقى-لـ-تحيا-مصر-فى-ذكرى-30-يونيو-صفحة-مضيئة-في-تاريخ-مصر

تقدمت النائبة احسان شوقي، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبجد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسعب مصر العظيم ، والقوات المسلحة والشرطة الباسة، بمناسبة الذكرر التاسعة لثورة الـ 30 من يونيو 2013، التي أوضحت رفض الشعب المصرى التام للخضوع او الخنوع للجماعة الإرهابية وثبت أنه يرفض الاستسلام ورغبته نافذه.

دوت الخليج

إحسان شوقى لـ دوت الخليج فى ذكرى 30 يونيو: صفحة مضيئة في تاريخ مصر

وأشادت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، بتضامن القوات المسلحة المصرية مع الشعب المصرى لإنفاذ إرادته بعدم شرعية جماعة نبذها بأكمله، من خلال صدور بيان القوات المسلحة يوم ١ يوليو ٢٠١٣ بإمهال الجماعة الإرهابية ٤٨ ساعة لحل الأزمة التي تسببت بها وتحقيق رغبة الشعب المصرى، مضيفة “ رغم رفض الجماعة الإرهابيه للحوار مع جموع الشعب المصرى ، كل تلك الملابسات أثبتت لنا عظمة القوات المسلحة المصرية وقوة الشعب المصرى.

وتوجهت النائبة احسان شوقي، بالشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد سفينة الوطن، الذى إستطاع قيادة الوطن خلال كافة الازمات بداية من ٣٠ يونيو وحتي هذه اللحظة ومازالت الإنجازات تتوالي في عهده.

وأكدت النائبة احسان شوقي، أهمية ثورة ٣٠ يونيو كصفحة مضيئة في التاريخ المصرى إستطاع من خلالها الشعب المصرى تحقيق مايسعي إليه ، ونبذ أي قوى لا تحافظ علي مقدرات الوطن، مشيرة إلى تضافر جميع فئات الشعب، والتي أكدت علي أن الوطن باق في نفوسنا، قائلة” أبناء مصر مهما أشتدت بهم الأزمات تجدهم دوماً علي العهد يداً واحدة من أجل إعلاء مصلحة الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه.

الذكرى الـ 9 لثورة 30 من يونيو

وتوجهت عضو مجلس النواب، بخالص الشكر ، للقوات المسلحة و ورجال وزارة الداخلية، اللذين لم يتوانوا للحظة عن القيام بدورهم في الحفاظ علي إستقرار الوطن ، خاصة بعد حالة الغليان التي شهدها الشارع المصرى، دعت الجماعة الإرهابية للحوار إلا أن الكبر والغرور تملك منهم وراحو ينادوا بالشرعية، التي سقطت مع خروج الشعب المصرى هاتفاً الهتاف العظيم " يسقط يسقط حكم المرشد " .