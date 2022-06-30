رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى لـ دوت الخليج: نعارض سياسات من وجهة نظرنا خطأ وفي الغالب تثبت الأيام أننا كنا على حق

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708022/رئيس-برلمانية-المصرى-الديمقراطى-لـ-تحيا-مصر--نعارض-سياسات-من-وجهة-نظرنا-خطأ-وفي-الغالب-تثبت-الأيام-أننا-كنا-على-حق

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب: نحن حزب معارض في مجلس النواب بوضوح، و المعارضة تعني أننا نقول رأي غير الذي يقوله الأغلبية وبالتالي نحن نعارض سياسات من وجهة نظرنا خطأ وفي الغالب تثبت الأيام أننا كنا على حق في العديد من الأشياء.

دوت الخليج

وأضاف منصور: نحن في مجلس النواب تتيح لنا الكلمة في أغلب القضايا، وهذا أفضل عن المجلس السابق الذي لم يكن يتيح لنا الكلمة في أغلب القضايا، وهذه الاتاحة تجعلنا نعبر عن آرائنا، وعندما نعبر عن رأينا يستمعها الآخرون ويأتي رئيس المجلس ويرى تعديلات جيدة ثم يبدأ الطرح علي الحكومة ويقول نريد مناقشة ما يقوله النواب وفي النهاية تكون النتيجة مرضية، وهذا ما قاله لي رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بصورة شخصية، حيث قال: أنتم أدائكم محترم وأنت رئيس هيئة برلمانية محترم وحزب محترم وأدائكم جيد جدا، كما أنه خلال لقائه في برنامج تليفزيوني وقال ذلك وهذا يشرفنا.

الحوار الوطني

هذا و يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته مع رؤساء و ومثلي الأحزاب المصرية، وذلك فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية، حيث أجرت الزميلة إيمان مجدى، لقاءًا موسعا مع النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والذي تحدث أن أهمية الحوار الوطني بالنسبة للأحزاب باعتباره فرصة ذهبية لها.

النائب إيهاب منصور، أكد علي أهمية أن يكون هناك مدة زمنية محددة للحوار الوطني لنستطيع تحديد أهداف ومخرجاته، كما أكد علي ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لأن ذلك ضمان بأن الجميع يعبر آرائه، كما تحدث عن أهم النقاط التي سيركز عليها الحزب عند بدء الحوار الوطني، وهي تحديد أولويات الإنفاق الحكومي. وخاصة على مستوى الأولويات الاقتصادية والتعليمية فى الشارع المصرى.