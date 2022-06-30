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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708021/نقابة-المهن-الموسيقية-بعد-ظهور-آمال-ماهر مكنش-في-داعي-للإفتكاسات-اللي-حصلت

علق المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، على فيديو ظهور آمال ماهر الذي كان حديث الساعة خلال الساعات الماضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج رأي عام.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية على ظهور آمال ماهر

مستشار نقابة الموسيقيين عن آمال ماهر

وقال طارق مرتضى إن النقابة ليس لها دور في اقتحام حياة الأعضاء المقيدين بها وتم التأكد من حالتها الصحية والطمأنة عليها بعد ظهور العديد من الشائعات حول اختفائها وأسرة الفنانة أكدت أنها بخير وظهرت اليوم لتطمئن جمهورها مرة أخرى.

وتابع مرتضى: “السوشيال ميديا ضخمت الموقف وأوصلت الموضوع لقمة الهرم.. آمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا ولم يكن هناك داعي لحالة الافتكاسات اللي حصلت”.

وأردف المستشار مرتضى قائلًا: “هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة آمال ماهر ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا فقط، بل هناك إعلاميين تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالتها وساهموا في نشر الشائعات، ولكن آمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ انتشار الشائعات للمرة الاولى”.

فيديو ظهور آمال ماهر

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر عن سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من فيروس كورونا المستجد وهو ما حال دون ظهورها، وطمئنت ماهر جمهورها على حالتها خلال فيديو مسجل قالت فيه: جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.

آمال ماهر تحضر لعمل فني

وتابعت: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".

وكان قال الفنان هاني شاكر ، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي، أن النقابة حاولت الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، ولكن جميع هواتفها مغلقة.