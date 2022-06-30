محمد الجبلاوي لـ دوت الخليج فى ذكرى ثورة 30 يونيو: مصر قادرة على تجاوز المحن والعقبات

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القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708020/محمد-الجبلاوي-لـ-تحيا-مصر-فى-ذكرى-ثورة-30-يونيو-مصر-قادرة-على-تجاوز-المحن-والعقبات

تقدم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 30 من يونيو 2013، مؤكدا أنها كانت تعبيرا عن الانتماء والولاء وحب الوطن، وأثبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلالها للعالم أجمع أن مصر قادرة دائما على تجاوز المحن والعقبات، ودحض كيد الإخوان الذين حاولوا ولا يزالون النيل من مقدرات الوطن، وتشويه صورته، مضيفا”والان بعد ثمانية سنوات من الجمهورية الجديدة والإنجازات مصر فوق الجميع”.

محمد الجبلاوي فى ذكرى ثورة 30 يونيو: مصر قادرة على تجاوز المحن والعقبات

دوت الخليج

وأشاد وكيل طاقة النواب، بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة، فى ثورة 30 يونيو2013، مضيفا “ حمى الجيش المصري الإرادة الشعبية ولم يتصادم معها أثناء ثورة 25 يناير، فقد احترم ذات الإرادة في 30 يونيو، ولم يبدأ خطوة نحو خارطة المستقبل إلا بعد ازدياد الغضب الشعبي ضد سياسات جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولتها للهيمنة والسيطرة على الحكم.

كما ثمن الدور الوطني الذيب وقف فيه الشعب بجانب الدولة والمجلس العسكري وأيد كل قراراته للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، لافتا إلى الدور الذي قام به أتحاد القبائل والأقباط بمحافظات الصعيد وخاصة بمحافظة قنا، وموضحا أن الثورة عبرت عن غضب شعبى وكان هذا الغضب كفيل اتحاد جميع قبائل قنا من عرب وأشراف وهوارة واقباط لطرد هؤلاء الخونة وشباب الثورة، وقيادات ساهمت فى تسطير ملحمة وطنية فى حب الوطن وطرد الجماعات الارهابية.